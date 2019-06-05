Велосипедистка из Украины победила на соревнованиях в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Украинская велосипедистка с маунтибайку Яна Беломоина стала победительницей международной гонки в Польше, информирует УНН со ссылкой на страницу спортсменки в Facebook.
Беломоина получила 90 очков на “HC Elite Women” в рамках польского “Jelenia Gora Trophy Maja”.
Кроме того, рейтинговыми получении отличились украинец Моисеев Геннадий — 60 очков в категории “HC Younger Junior Men” и Гудыма Александр — 25.
Как сообщал УНН, в мае Беломоина попадала в число призеров этапа Кубка мира.