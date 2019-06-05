Велосипедистка з України тріумфувала на змаганнях у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Українська велосипедистка з маунтібайку Яна Беломоіна стала переможницею міжнародної гонки в Польщ, інформує УНН з посиланням на сторінку спортсменки у Facebook.
Беломоіна здобула 90 очок на “HC Elite Women” в рамках польського “Jelenia Gora Trophy Maja”.
Окрім того, рейтинговими здобуттями відзначились українець Моісеєв Генадій — 60 очок в категорії “HC Younger Junior Men” та Гудима Олександр — 25.
Як повідомляв УНН, у травні Беломоіна потрапляла до числа призерок етапу Кубку світу.