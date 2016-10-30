Веломарафон по случаю празднования Хэллоуина сегодня стартует в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 30 октября. УНН. На Майдане Независимости сегодня, 30 октября, состоится веломарафон по случаю празднования Хэллоуина. Об этом сообщили УНН-Центр организаторы мероприятия.
Велолюбители прокатятся по городу под лозунгом "Кто празднику рад - начинает заблаговременно".
К участию приглашаются все желающие горожане. Требованием является наличие тематического костюма, а также празднично украшенный двухколесный "конь".
Наиболее яркие и жуткие образы, а также лучше декорированные байки получат призы.
Маршрут заезда: Майдан Независимости - площадь Гагарина - Пирогова - Урожай - Келецька - Юности - Хмельницкое шоссе - Центральный парк культуры и отдыха. Начало в 11:30.
Как сообщал УНН, Украинцы благосклонно относятся к Хэллоуину и ожидают, что совсем скоро он станет всенародным застольем.