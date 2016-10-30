Веломарафон по случаю празднования Хэллоуина сегодня стартует в Виннице

Велолюбители прокатятся по городу под лозунгом "Кто празднику рад - начинает заблаговременно".

К участию приглашаются все желающие горожане. Требованием является наличие тематического костюма, а также празднично украшенный двухколесный "конь".

Наиболее яркие и жуткие образы, а также лучше декорированные байки получат призы.

Маршрут заезда: Майдан Независимости - площадь Гагарина - Пирогова - Урожай - Келецька - Юности - Хмельницкое шоссе - Центральный парк культуры и отдыха. Начало в 11:30.

Как сообщал УНН, Украинцы благосклонно относятся к Хэллоуину и ожидают, что совсем скоро он станет всенародным застольем.