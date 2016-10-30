Веломарафон із нагоди святкування Хелловіну сьогодні стартує у Віннниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Майдані Незалежності сьогодні, 30 жовтня, відбудеться веломарафон із нагоди святкування Хелловіну. Про це повідомили УНН-Центр організатори заходу.
Велолюбителі проїдуться містом під гаслом “Хто святу радий — починає завчасно”.
До участі запрошуються усі охочі містяни. Вимогою є наявність тематичного костюму, а також святково прикрашений двоколісний “кінь”.
Найбільш яскраві та моторошні образи, а також найкраще декоровані байки отримають призи.
Маршрут заїзду: Майдан Незалежності — Площа Гагаріна — Пирогова — Урожай — Келецька — Юності — Хмельницьке Шосе — Центральний парк культури та відпочинку. Початок об 11:30.
Як повідомляв УНН, українці прихильніше ставляться до Хелловіну і очікують, що зовсім скоро воно стане всенародним гулянням.