Большую коллекцию антиквариата обнаружили у водителя на Харьковщине

Вчера, 9 ноября, на стационарном посту полиции "Кемпинг" правоохранители остановили автомобиль "БМВ Х5", под управлением 47-летнего водителя.

Во время проверки документов на транспортное средство и право управления, а также визуальном осмотре салона и багажного отделения автомобиля было обнаружено сумку с большим количеством антикварных вещей. В частности, правоохранители обнаружили монеты, иконы, медали и ордена, происхождение которых водитель объяснить не мог.

Водитель и автомобиль задержаны. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, по результатам которых будет установлена ​​стоимость и происхождение данной антикварной коллекции.