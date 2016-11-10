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15 марта, 19:03 • 111867 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157050 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131997 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124929 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109644 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103939 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100412 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Большую коллекцию антиквариата обнаружили у водителя на Харьковщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Харьковской области правоохранители остановили автомобиль, в котором нашли большое количество монет, орденов и икон. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.

Вчера, 9 ноября, на стационарном посту полиции "Кемпинг" правоохранители остановили автомобиль "БМВ Х5", под управлением 47-летнего водителя.

Во время проверки документов на транспортное средство и право управления, а также визуальном осмотре салона и багажного отделения автомобиля было обнаружено сумку с большим количеством антикварных вещей. В частности, правоохранители обнаружили монеты, иконы, медали и ордена, происхождение которых водитель объяснить не мог.

Водитель и автомобиль задержаны. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, по результатам которых будет установлена ​​стоимость и происхождение данной антикварной коллекции.

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