Большую коллекцию антиквариата обнаружили у водителя на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Харьковской области правоохранители остановили автомобиль, в котором нашли большое количество монет, орденов и икон. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
Вчера, 9 ноября, на стационарном посту полиции "Кемпинг" правоохранители остановили автомобиль "БМВ Х5", под управлением 47-летнего водителя.
Во время проверки документов на транспортное средство и право управления, а также визуальном осмотре салона и багажного отделения автомобиля было обнаружено сумку с большим количеством антикварных вещей. В частности, правоохранители обнаружили монеты, иконы, медали и ордена, происхождение которых водитель объяснить не мог.
Водитель и автомобиль задержаны. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, по результатам которых будет установлена стоимость и происхождение данной антикварной коллекции.