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Велику колекцію антикваріату виявили у водія на Харківщині

Велику колекцію антикваріату виявили у водія на Харківщині

Київ • УНН

 • 9273 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Харківщині правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знайшли велику кількість монет, орденів та ікон. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.

Учора, 9 листопада, на стаціонарному посту поліції “Кемпінг” правоохоронці зупинили автомобіль “БМВ Х5”, під керуванням 47-річного водія.

Під час перевірки документів на транспортний засіб та право керування, а також візуальному огляді салону та багажного відділення автомобіля, було виявлено сумку з великою кількістю антикварних речей. Зокрема, правоохоронці виявили монети, ікони, медалі та ордени, походження яких водій пояснити не міг.

Водія та автомобіль затримано. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, за висновками яких буде встановлено вартість та походження даної антикварної колекції.

Українські Національні Новини

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