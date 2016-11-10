Велику колекцію антикваріату виявили у водія на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Харківщині правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знайшли велику кількість монет, орденів та ікон. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
Учора, 9 листопада, на стаціонарному посту поліції “Кемпінг” правоохоронці зупинили автомобіль “БМВ Х5”, під керуванням 47-річного водія.
Під час перевірки документів на транспортний засіб та право керування, а також візуальному огляді салону та багажного відділення автомобіля, було виявлено сумку з великою кількістю антикварних речей. Зокрема, правоохоронці виявили монети, ікони, медалі та ордени, походження яких водій пояснити не міг.
Водія та автомобіль затримано. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, за висновками яких буде встановлено вартість та походження даної антикварної колекції.