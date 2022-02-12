Великобритания забирает своих военных инструкторов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Британские военные инструкторы, которые помогают с обучением в Украине, покинут страну в эти выходные из-за возможного вторжения РФ. Об этом сообщил министр вооруженных сил Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
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"Британские войска, которые помогают с обучением в Украине, покинут страну в эти выходные, заявил министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, предупредив, что Россия может начать атаку "без предупреждения", - говорится в сообщении.
Хиппи сказал, что из Украины заберут небольшое количество инструкторов, которые обучали украинских военнослужащих использовать противотанковое оружие. Также будет выведено около 100 инструкторов, привлеченных в рамках операции "Орбиталь".
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"В Украине не будет британских войск, если там будет конфликт. Они уезжают в выходные", - сказал Хиппи.
Отмечается, что военная эвакуация последовала за очередью предупреждений, сделанных США, но поддержанных Великобританией, о том, что Россия собрала силы, способные вторгнуться в Украину. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил в пятницу вечером: "Мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любой момент".
Дополнение
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.
11 Февраля The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин якобы решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.