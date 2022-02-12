Великобританія забирає своїх військових інструкторів із України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Британські військові інструктори, які допомагають із навчанням в Україні, покинуть країну в ці вихідні через можливе вторгнення РФ. Про це повідомив міністр збройних сил Сполученого Королівства Джеймс Хіпі, передає УНН із посиланням на The Guardian.
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«Британські війська, які допомагають з навчанням в Україні, покинуть країну в ці вихідні, заявив міністр збройних сил Джеймс Хіпі, попередивши, що Росія може розпочати атаку «без попередження», - йдеться у повідомленні.
Хіпі сказав, що з України заберуть невелику кількість інструкторів, які навчали українських військовослужбовців використовувати протитанкову зброю. Також буде виведено близько 100 інструкторів, залучених у рамках операції «Орбіталь».
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«В Україні не буде британських військ, якщо там буде конфлікт. Вони їдуть у вихідні», — сказав Хіпі.
Зазначається, що військова евакуація послідувала за чергою попереджень, зроблених США, але підтриманих Великобританією, про те, що Росія зібрала сили, здатні вторгнутися в Україну. Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, заявив у п'ятницю ввечері: "Ми знаходимося у вікні, коли вторгнення може розпочатися будь-якої миті".
Доповнення
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
11 лютого The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив інших лідерів НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін нібито вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила до українського кордону ще більше військових і може розпочати вторгнення будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.