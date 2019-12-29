Большой обмен: стала известна история одного из освобожденных

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пресс-секретарь министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Артем Шевченко написал историю одного из освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО. Об этом он написал на Facebook, передает УНН.

"Слева (на фото - ред.) - майор Сергей Иванчук, позывной "Фугас", кавалер ордена "Богдана Хмельницкого" III и II степеней, экс-руководитель инженерной службы 8 Хмельницкого СпН УСН. Справа - старший солдат Иван Деев, позывные "Бэтмен", "Зона", боец того же подразделения, кавалер ордена "За мужество III степени", - написал Шевченко.

По его словам, с солдатом Деевым он познакомился, когда работал журналистом в Луганской области зимой 2015 года.

"В плену оба - с февраля 2017 года у луганских боевиков. Пытали, много пытали. Причина особая - ликвидация неизвестными путем подрыва автомобиля 4 февраля 2017 года в Луганске Олега Анащенко, одного из главных командиров "народной милиции ЛНР", - написал Шевченко.

По словам представителя министра МВД, Деев был одним из ключевых сепарских боевиков, причастных к сбиванию 14 июня 2014 нашего Ил-76 с ротой десантников 25 Опдбр.

"И после таких обвинений, пыток и обнародованных сепарами их признаний - надеяться на возвращение было почти нереально. Но Украина никогда не отказывается от своих воинов. Рад был внести толику усилий к возвращению именно этих двух парней, одного из которых знаю лично. Которые вместе с Глондарем и Кориньковым с 3 полка УСН стоят для государства больше, чем весь тот ... хлам, который отдан за них противнику", - сообщил Шевченко.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".

Предварительно стали известны их имена.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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