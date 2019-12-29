Великий обмін: стала відома історія одного зі звільнених
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Речник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Артем Шевченко написав історію одного зі звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО. Про це він написав на Facebook, передає УНН.
“Зліва (на фото — ред.) — майор Сергій Іванчук, позивний “Фугас”, кавалер ордену “Богдана Хмельницького” ІІІ та ІІ ступенів, ексначальник інженерної служби 8 Хмельницького СпП ССО. Справа — старший солдат Іван Дєєв, позивні “Бетмен”, “Зона”, боець того самого підрозділу, кавалер ордену “За мужність ІІІ ступеня”, — написав Шевченко.
За його словами, із солдатом Дєєвим він познайомився, коли працював журналістом на Луганщині взимку 2015 року.
“У полоні обидва — з лютого 2017 у луганських бойовиків. Катовані, перекатовані. Причина особлива — ліквідація невідомими шляхом підриву автомобіля 4 лютого 2017 року у Луганську Олега Анащенка, одного з головних командирів “народної міліції ЛНР”, — написав Шевченко.
За словами речника міністра МВС, Дєєв був одним з ключових сепарських бойовиків причетних до збиття 14 червня 2014 нашого Іл-76 з ротою десантників 25 Опдбр.
“І після таких звинувачень, тортур і оприлюднених сепарами їхніх зізнань — сподіватися на повернення було майже нереально. Але Україна ніколи не відмовляється від своїх воїнів. Радий був внести дещицю зусиль до повернення саме цих двох хлопців, одного з яких знаю особисто. Які разом із Глондарем і Коріньковим із 3 полку ССО вартують для держави більше ніж увесь той... непотріб, який віддано за них противнику”, — повідомив Шевченко.
Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.
Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.
Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”.
Попередньо стали відомі їх імена.