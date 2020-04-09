Пасха онлайн: в ПЦУ разъяснили, как проведут богослужение и освящение куличей

"Выбирая между полным закрытием храмов и запретом на проведение богослужений, как это сейчас во многих странах, и ограниченной карантинными предписаниями возможностью совершать богослужение - во благо полноты Поместной Церкви, заботясь как о телесном, так и о здоровье верных и всего общества, рассудительным есть принять последнее ... ", - отметили в ПЦУ.

В решении Священного Синода указано следующее:

"На время праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), Страстной седмицы, Пасхи и Пасхальной седмицы предоставляются следующие рекомендации:

а) архиереи и духовенство через средства массовой информации, объявления, в проповедях и личном общении должны просить всех мирян оставаться дома и участвовать в молитве через средства трансляции (с местного храма или из кафедрального собора епархии или кафедрального собора Предстоятеля);

б) учитывая запрет массовых религиозных мероприятий - обычные общие посвящение ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей;

в) ... во внебогослужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении; настоятелям приходов, руководителям монастырей обеспечить, там где есть возможность, в течение праздничных дней, особенно в воскресенье 12 апреля, в субботу 18 апреля и в воскресенье 19 апреля, пребывание в храме одного дежурного священнослужителя для индивидуального общения с прихожанами и удовлетворения их религиозных потребностей;

г) в малых населенных пунктах (селах, поселках городского типа, в местностях с преобладающей индивидуальной застройкой) информировать мирян о проведении освящения пасхальных блюд у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением "социальной дистанции"; при индивидуальном освящении пасхальных блюд у мест проживания верующих не допускать их скопления и контролировать соблюдение общих норм карантина; индивидуальное освящение возможно как в воскресенье, 19 апреля, так и накануне в субботу, 18 апреля (по соблюдению предписаний относительно употребления песнопений Великой субботы);

д) поскольку такая форма является традиционной в исключительных случаях (например, когда заранее освящаются пасхальные блюда для передачи их военным, находящихся на фронте) - организовать, по договоренности с соответствующими учреждениями, заблаговременное (во время Страстной седмицы) освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно информированы, что их блюда уже освященные православным священнослужителем;

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д) в случае, если миряне не имели возможности в один из перечисленных способов получить благословение ивы, пасхальных блюд - позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой, ведь она освящается "чтобы все, черпающие и потребляющие, имели ее на очищение душ и тел, на исцеление страстей, на освящение домов и на всякую пользу большую" (из Ордена великого освящения воды). Спаситель Сам указал на пример изменения предписаний и обычаев в чрезвычайных обстоятельствах, сказав: "Разве вы не читали, что сделал Давид, когда проголодался сам и бывшие с ним? Как он вошел в храм Божий и ел хлебы принесения, которых нельзя было есть ни ему, ни тем, что с ним были, а только одним священникам?" (Мф 12: 3-4);

е) проведение во время богослужений Страстной седмицы и на Пасху предусмотренных Уставом обхождений храма в соответствии с местным обстоятельствам или не совершать, или осуществлять обнесение Плащаницы в самом храме, или осуществлять обход вокруг храма только в составе тех, кто участвует в соответствующем богослужении, с соблюдением "социальной дистанции"; в случае если крестный ход на Пасху не осуществляется - сразу после выхода Утреня начинается перед дверью храма;

е) посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года);

ж) в любое время до Пасхи через объявления, проповеди и в средствах массовой информации обращаться к членам семей лиц старшего возраста или тех кто заботится о них, позаботиться о том, чтобы в день праздника такие лица имели дома освященные пасхальные блюда и через соблюдение норм карантина не остались без традиционной праздничной трапезы;

с) епархиальным архиереям, настоятелям, руководителям монастырей позаботиться об установке контакта с местными органами Национальной полиции, в частности с определенным ими ответственным лицом через мобильную связь, чтобы в случае возникновения вопросов - решать их".

Напомним, в Украине на Пасху обеспечат трансляцию богослужений на телеканалах.