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В Україні на Великдень забезпечать трансляцію богослужінь на телеканалах - Зеленський

В Україні на Великдень забезпечать трансляцію богослужінь на телеканалах - Зеленський

Київ • УНН

 • 20008 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Держава планує забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах на Пасху. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Окремо зупинюся на святкуванні Великодня. Уже цієї неділі Пасху відзначатимуть християни західного обряду. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров’я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові — це не створювати небезпеку для здоров’я й життя ближнього”, — розповів Зеленський.

За його словами, для того аби не провести літо в самоізоляції потрібно дотримуватися карантину зараз.

"Не літо самоізоляції. А звичне. З морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов’язково відзначимо нашу перемогу над недугою", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, відбулася робоча зустріч Президента України Володимира Зеленського з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом. Сторони обговорили проведення богослужінь на Великдень онлайн через епідемію коронавірусу.

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