Великдень онлайн: богослужіння не скасовуватимуть і транслюватимуть наживо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Відбулася робоча зустріч Президента України Володимира Зеленського з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом. Сторони обговорили проведення богослужінь на Великдень онлайн через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УКГЦ.
“В центрі уваги сторін було обговорення викликів і завдань, які стоять перед Державою та Церквою у зв’язку із поширенням епідемії COVID-19, особливо в контексті святкування найбільшого християнського свята — Великодня. Президент відзначив активну роль УГКЦ у протидії поширення цієї смертельно небезпечної хвороби”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення цього вірусу в нашому суспільстві.
“Очільник країни пояснив, що з боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо. Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня не виходячи зі своїх домівок. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому життю та здоров’ю”, — йдеться у повідомленні.
Також, окремо Блаженніший Святослав скерував прохання до Президента про необхідність підтримки “Суспільного мовлення” та важливу роль Національної суспільної телерадіокомпанії України, її центральних та регіональних телевізійних, цифрових і радіоплатформ для поширення трансляцій великодніх богослужінь у всій Україні.
Як повідомляв УНН раніше, додаткові заходи з убезпечення українців під час Великодніх свят обговорювалися на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.