Зеленський знову зібрав нараду щодо боротьби з COVID-19: обговорили богослужіння на Великдень

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Додаткові заходи з убезпечення українців під час Великодніх свят обговорювалися на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.