Зеленский снова собрал совещание по борьбе с COVID-19: обсудили богослужения на Пасху

"Рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений", - сообщили в ОПУ.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и хранить ближних", - сказал Глава государства.

Владимиру Зеленскому сообщили, что с целью реагирования на сложную ситуацию у медиков в Тернопольской области и их обращение к Президенту и правительству главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отправился в регион. На месте он рассмотрит вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты, проинформирует о последних действиях правительства для их помощи пациентам, а также рассмотрит все текущие вопросы, которые беспокоят врачей и местных жителей.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что проходит лицензирование украинских предприятий для изготовления препаратов, которые помогут начать преодолевать COVID-19 на начальных стадиях и избегать осложнений. Министерство здравоохранения уже выработало протокол лечения больных коронавирусом.

Сегодня ночью в Украину прибыло 100 000 тестов, и к вечеру их доставят в регионы, сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко. Он также добавил, что 3 апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение 1 миллиона тестов.

"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории", - отметил Тимошенко.

Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 000 единиц такой защитной одежды.

Закупка необходимых спецсредств и оборудования происходит на постоянной основе, подчеркнул Тимошенко.

Президент Украины отметил, что должна происходить проверка доставки этих вещей в медицинские учреждения.

"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей о том, что они ничего не имеют. Медики - в эпицентре заражения, и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", - резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных соцгарантий из-за COVID-19.