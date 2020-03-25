Зеленський анонсував проект “Великдень вдома”

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19. Про це він повідомив головам ОДА та міським головам обласних центрів на селекторній нараді, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

“Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим”, — зазначив Володимир Зеленський.

На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

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Зеленський повідомив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню COVID-19.

Однак, наголосив Президент, найскладнішим залишається питання Великодніх свят.

“Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект „Великдень вдома“, який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, що уряд 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року.

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