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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96587 просмотра

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Зеленский анонсировал проект "Пасха дома"

Зеленский анонсировал проект "Пасха дома"

Киев  •  УНН

 • 44729 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Об этом он сообщил председателям ОГА и городским председателям областных центров на селекторном совещании, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей согласны с этим", - отметил Зеленский.

На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

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Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Однако, подчеркнул Президент, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал глава государства.

Напомним, что правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.

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