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"Большая семерка" обязуется помочь восстановить критически важную энергетическую инфраструктуру Украины

"Большая семерка" обязуется помочь восстановить критически важную энергетическую инфраструктуру Украины

Киев • УНН

 • 218829 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Группа семи" заявила в пятницу, что поможет восстановить критически важную энергетическую и водную инфраструктуру Украины в условиях продолжающихся ударов российской авиации, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы создаем координационный механизм G7, чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру. Мы с нетерпением ждем международную конференцию 13 декабря в Париже, направленную на поддержку гражданской устойчивости Украины, организованной Францией и Украиной", - говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи в немецком городе Мюнстер.

"Мы также приветствуем итоги Международной конференции экспертов, состоявшейся 25 октября в Берлине, и по-прежнему полны решимости внести свой вклад в восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины. Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении.

Детали

"Большая семерка" - Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания также подтвердили "свою непоколебимую приверженность дальнейшему предоставлению финансовой, гуманитарной, оборонной, политической, технической и юридической поддержки, которая нужна Украине".

"Мы приветствуем храбрость и стойкость украинского народа перед неспровоцированной агрессией hоссии, и мы полны решимости помочь Украине удовлетворить ее потребности в подготовке к зиме", - заявили министры.

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