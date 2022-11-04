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"Велика сімка" зобов'язується допомогти відновити критично важливу енергетичну інфраструктуру України

"Велика сімка" зобов'язується допомогти відновити критично важливу енергетичну інфраструктуру України

Київ • УНН

 • 218832 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. "Група семи" заявила в п'ятницю, що допоможе відновити критично важливу енергетичну і водну інфраструктуру України в умовах ударів російської авіації, що тривають, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру. Ми з нетерпінням чекаємо на міжнародну конференцію 13 грудня в Парижі, спрямовану на підтримку громадянської стійкості України, організованої Францією та Україною", - йдеться у спільній заяві міністрів за підсумками зустрічі у німецькому місті Мюнстер.

"Ми також вітаємо підсумки Міжнародної конференції експертів, що відбулася 25 жовтня в Берліні, і, як і раніше, сповнені рішучості зробити свій внесок у відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Ми твердо стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві.

Деталі

"Велика сімка" - Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика британія також підтвердили "свою непохитну відданість подальшому наданню фінансової, гуманітарної, оборонної, політичної, технічної та юридичної підтримки, яка потрібна Україні".

"Ми вітаємо хоробрість і стійкість українського народу перед неспровокованою агресією росії, і ми сповнені рішучості допомогти Україні задовольнити її потреби у підготовці до зими", - заявили міністри.

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