"Велика сімка" не дозволить росії "морити голодом" українців цієї зими - Бербок

Цитата

"Ми не дозволимо, щоб жорстокість цієї війни призвела до загибелі безлічі людей похилого віку, дітей, молоді та сімей у майбутні зимові місяці", - заявив Бербок перед зустріччю міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері.

"Президент росії в тих місцях, містах і регіонах, куди він не може пройти військовим шляхом, обрав новий метод ведення війни, за якого він намагається змусити людей голодувати, мерзнути або вмирати від спраги", - сказала вона.

"Це саме те, що ми, як партнери з G7, намагатимемося запобігти всіма доступними засобами".

Деталі

Німеччина заявила, що вже поставила 100 електрогенераторів та відправляє ліжка, ковдри, намети та обігрівачі, щоб допомогти українцям пережити зиму.

Франція планує провести грудневу конференцію з організації зимової допомоги Україні, як це було погоджено цього тижня між президентом Франції Еммануелем Макроном та українським лідером Володимиром Зеленським.

Офіційний представник США заявив, що допомога G7 Україні охоплюватиме пряму фінансову підтримку, військову допомогу, гуманітарну допомогу, зусилля щодо відновлення та ініціативи щодо допомоги біженцям.

Очікується, що у рамках дводенної зустрічі міністри закордонних справ G7 проведуть переговори з африканськими колегами у п'ятницю.

Додамо

Зустріч відбулася на тлі того, як росія поставила під сумнів глобальну продовольчу безпеку, призупинивши свою участь в угоді щодо зерна, але за кілька днів скасувавши це рішення.