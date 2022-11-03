"Большая семерка" не позволит россии "морить голодом" украинцев этой зимой - Бербок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Группа стран G7 не позволит россии этой зимой устроить "голодную смерть" украинцам, заявила в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает УНН со ссылкой на AFP и DW.
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"Мы не позволим, чтобы жестокость этой войны привела к гибели множества пожилых людей, детей, молодежи и семей в предстоящие зимние месяцы", - заявил Бербок перед встречей министров иностранных дел G7 в Мюнстере.
"Президент россии в тех местах, городах и регионах, куда он не может пройти военным путем, избрал новый метод ведения войны, при котором он пытается заставить людей голодать, мерзнуть или умирать от жажды", - сказала она.
"Это именно то, что мы, как партнеры из G7, будем стараться предотвратить всеми доступными средствами".
Детали
Германия заявила, что уже поставила 100 электрогенераторов и отправляет кровати, одеяла, палатки и обогреватели, чтобы помочь украинцам пережить зиму.
Франция планирует провести декабрьскую конференцию по организации зимней помощи Украине, как это было согласовано на этой неделе между президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Официальный представитель США заявил, что помощь G7 Украине будет охватывать прямую финансовую поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь, усилия по восстановлению и инициативе помощи беженцам.
Ожидается, что в рамках двухдневной встречи министры иностранных дел G7 проведут переговоры с африканскими коллегами в пятницу.
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Встреча состоялась на фоне того, как россия поставила под сомнение глобальную продовольственную безопасность, приостановив свое участие в соглашении по зерну, но через несколько дней отменив это решение.