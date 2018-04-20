"Большая семерка" посвятит специальное заседание ситуации в Украине

"Участие Министра иностранных дел Украины в мероприятии будет способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году", - говорится в сообщении.



В МИД подчеркнули, что Украина заинтересована в продолжении постоянной поддержки государствами Большой Семерки, в частности в вопросах противодействия продолжающейся российской агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, деоккупации Крыму, противодействия пропаганде и гибридным угрозам, проблематики энергетической безопасности, санкций против РФ, поддержки реформ в Украине.



Как сообщал УНН, 20 апреля Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в Торонто, где состоится встреча "Большой семерки" на уровне глав МИД.



