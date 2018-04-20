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"Большая семерка" посвятит специальное заседание ситуации в Украине

Киев • УНН

 • 13948 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в канадском Торонто примет участие в специальном заседании ( "outreach session"), посвященном ситуации в Украине, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран Большой Семерки. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте МИД, передает УНН.

"Большая семерка" посвятит специальное заседание ситуации в Украине

"Участие Министра иностранных дел Украины в мероприятии будет способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина заинтересована в продолжении постоянной поддержки государствами Большой Семерки, в частности в вопросах противодействия продолжающейся российской агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, деоккупации Крыму, противодействия пропаганде и гибридным угрозам, проблематики энергетической безопасности, санкций против РФ, поддержки реформ в Украине.

Как сообщал УНН, 20 апреля Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в Торонто, где состоится встреча "Большой семерки" на уровне глав МИД.

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