"Велика сімка" присвятить спеціальне засідання ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у канадському Торонто візьме участь у спеціальному засіданні ("outreach session"), присвяченому ситуації в Україні, у рамках зустрічі Глав зовнішньополітичних відомств країн Великої Сімки. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МЗС, передає УНН.
"Участь Міністра закордонних справ України у заході сприятиме належному відображенню "українського питання" у дискусіях та підсумкових документах G7 у 2018 році", - йдеться в повідомленні.
У МЗС підкреслили, що Україна зацікавлена в продовженні сталої підтримки державами Великої Сімки, зокрема у питаннях протидії триваючій російській агресії, поваги до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, деокупації Криму, протидії пропаганді та гібридним загрозам, проблематики енергетичної безпеки, санкцій проти РФ, підтримки реформ в Україні.
Як повідомляв УНН, 20 квітня Міністр закордонних справ України павло Клімкін вирушив до Торонто, де відбудеться зустріч “Великої сімки” на рівні голів МЗС.