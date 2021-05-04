"Большая семерка" обсудила общую стратегию по Китаю

Встреча “семерки” в Великобритании

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой сигнал G7 собирается послать авторитарным странам, например, Китаю, глава британского внешнеполитического ведомства указал, что государства “семерки” намерены защищать демократические принципы, но не собираются отказываться от взаимодействия с КНР по ряду вопросов. “Мы считаем, что торговля должна быть открытой. Мы верим в защиту открытых обществ, прав человека и демократии. Мы выступаем за сохранение окружающей среды, борьбу с изменением климата и пандемиями и в целом за сотрудничество в сфере здравоохранения”, — добавил он.

Именно по обсуждению отношений с КНР началось во вторник первое за два года пленарное заседание неформального объединения семи развитых экономик мира — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии. Затем была рассмотрена ситуация в Мьянме, Ливии, Сирии. Во второй половине дня министры G7 провели сессию, посвященную Украине, России и Беларуси, после чего обсудили Афганистан.

Завершилась рабочая программа вторника обсуждением сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Дискуссия прошла в рамках рабочего ужина, а принять участие в ней были приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой. Как ожидается, итог дискуссий будет подведен в совместном коммюнике в среду.

МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас особо отметил необходимость в будущем делать конкретные предложения о сотрудничестве со странами Латинской Америки и Африки, в которых Пекин стремится усилить свое влияние в геостратегическом плане. Соединенные Штаты настаивали на более жесткую позицию по Китаю, а также России. Однако это не означает желание Вашингтона сдержать рост КНР, подчеркнул накануне глава Госдепартамента.

Кроме того, Маас и Блинкен обсудили газопровод “Северный поток — 2”, строительство которого вызывает критику со стороны Соединенных Штатов и ряда других стран. В то же время правительство ФРГ поддерживает проект, хотя в стране есть и немало его критиков. Важно, чтобы “Северный поток — 2” был единственным спорным пунктом при наличии широкого единодушия Берлина и Вашингтона по вопросам внешней политики, отметил глава МИД Германии.

За последние 4 года странам “Большой семерки” не издавалась возможность сотрудничества, отметил Мкас, имея в виду позицию экс-президента США Дональда Трампа, который руководствовался принципом “Америка прежде всего”.

Контекст

В Лондоне с 3 по 5 мая проходят переговоры министров иностранных дел G7. Стороны должны обсудить способы противостояния новым глобальным угрозам, защита прав человека, восстановление экономики после пандемии коронавируса, а также будет рассмотрен механизм быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде.

Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие были приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.