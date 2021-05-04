"Велика сімка" обговорила загальну стратегію по Китаю

Зустріч “сімки” у Великій Британії

Відповідаючи на питання журналістів про те, який сигнал G7 збирається послати авторитарним країнам, наприклад, Китаю, глава британського зовнішньополітичного відомства вказав, що держави “сімки” мають намір захищати демократичні принципи, але не збираються відмовлятися від взаємодії з КНР по ряду питань. “Ми вважаємо, що торгівля повинна бути відкритою. Ми віримо в захист відкритих товариств, прав людини і демократії. Ми виступаємо за збереження навколишнього середовища, боротьбу зі зміною клімату та пандеміями і в цілому за співпрацю в сфері охорони здоров’я”, — додав він.

Саме з обговорення відносин з КНР почалося у вівторок перше за два роки пленарне засідання неформального об’єднання семи розвинених економік світу — Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії. Потім було розглянуто ситуацію в М’янмі, Лівії, Сирії. У другій половині дня міністри G7 провели сесію, присвячену Україні, Росії та Білорусі, після чого обговорили Афганістан.

Завершилася робоча програма вівторка обговоренням співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Дискусія пройшла в рамках робочої вечері, а взяти участь в ній були запрошені представники Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР, а також генеральний секретар Асоціації держав Південно-Східної Азії Лім Джок Хой. Як очікується, підсумок дискусій буде підведений в спільному комюніке в середу.

МЗС Німеччини

Очільник МЗС Німеччини Хайко Маас особливо наголосив на необхідності в майбутньому робити конкретні пропозиції про співпрацю з країнами Латинської Америки і Африки, в яких Пекін прагне посилити свій вплив в геостратегічному плані. Сполучені Штати наполягали на більш жорстку позицію по Китаю, а також Росії. Однак це не означає бажання Вашингтона стримати зростання КНР, підкреслив напередодні глава Держдепартаменту.

Крім того, Маас і Блінкен обговорили газопровід “Північний потік — 2”, будівництво якого викликає критику з боку Сполучених Штатів і ряду інших країн. У той же час уряд ФРН підтримує проект, хоча в країні є і чимало його критиків. Важливо, щоб “Північний потік — 2” був єдиним спірним пунктом при наявності широкого одностайності Берліна і Вашингтона з питань зовнішньої політики, зазначив глава МЗС Німеччини.

За останні 4 роки країнам “Великої сімки” не видавалася можливість співпраці, зазначив Мас, маючи на увазі позицію екс-президента США Дональда Трампа, який керувався принципом “Америка перш за все”.