G7 розгляне механізм швидкого реагування для протидії російській пропаганді - МЗС Великої Британії

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Виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ G7 в Лондоні, першою такою особистою зустріччю за два роки, Рааб сказав, що Сполучене Королівство “змусить G7 об’єднатися заради механізму швидкого спростування”, щоб протистояти російській дезінформації.

“Так що, коли ми бачимо, як ця брехня і пропаганда або фейкові новини поширюються там, ми можемо не тільки індивідуально, але і зібратися разом, щоб дати спростування і відверто повідомити правду жителям не тільки цієї країни, але також в Росії або Китаї або по всьому світу”, — сказав Рааб.

За словами представників британських, американських і європейських служб безпеки, Росія і Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, поширюючи дезінформацію на виборах або поширюючи брехню про вакцини від COVID-19.

Росія заперечує, що втручається і заявляє, що Захід охоплений антиросійською істерією. Китай стверджує, що Захід — хуліган, а його лідери мають постімперське мислення, яке змушує їх відчувати, що вони можуть діяти як свого роду глобальний поліцейський.

Велика Британія визначила Росію як найбільшу загрозу своїй безпеці, хоча вважає Китай своєю найбільшою довгостроковою проблемою у військовому, економічному і технологічному плані.

Офіційні особи Великої Британії і США в останні місяці висловили стурбованість з приводу розширення стратегічної співпраці між Росією, найбільшою країною в світі за території, і Китаєм, найбільш швидкозростаючою великою економікою в світі.

Відповідаючи на питання про проблеми, Рааб сказав: “Для нас найбільш важливо те, що ми розширюємо міжнародне зібрання країн-однодумців, які виступають за відкрите суспільство, права людини і демократію, які виступають за відкриту торгівлю”.

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Рааб додав, що багато хто з цих союзників хотіли “дізнатися, як почалася ця пандемія”. Спалах нового коронавірусу, що почався в Китаї в 2019 році, забрав життя 3,2 мільйонів осіб і коштував світу трильйонів доларів втраченої продукції.

Рааб сказав, що деякі бар’єри між “Великою сімкою” і іншими країнами-однодумцями необхідно зруйнувати, щоб з’явилася більш широка мережа союзників, котрі намагаються відстояти відкриті ринки і демократію.

Рааб вважає, що дії Росії є загрозою, і що кібератаки з боку Росії, Китаю та Ірану — це те, заради чого союзники по всьому світу можуть об’єднатися, щоб протистояти.

Додамо

G7 з США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади має сукупний валовий внутрішній продукт близько 40 трильйонів доларів — трохи менше половини світової економіки.