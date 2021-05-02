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G7 рассмотрит механизм быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде - МИД Великобритании

G7 рассмотрит механизм быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде - МИД Великобритании

Киев  •  УНН

 • 16105 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. G7 рассмотрит предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации, сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во время встречи глав МИД G7 в Лондоне, передает Reuters, передает УНН.

Детали

Выступая перед встречей министров иностранных дел G7 в Лондоне, первой такой личной встречей за два года, Рааб сказал, что Соединенное Королевство “заставит G7 объединиться ради механизма быстрого опровержения”, чтобы противостоять российской дезинформации.

“Так что, когда мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются там, мы можем не только индивидуально, но и собраться вместе, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду жителям не только этой страны, но также в России или Китае или по всему миру”, — сказал Рааб.

По словам представителей британских, американских и европейских служб безопасности, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя дезинформацию о выборах или распространяя ложь о вакцине от COVID-19.

Россия отрицает, что вмешивается и заявляет, что Запад охвачен антироссийской истерией. Китай утверждает, что Запад — хулиган, а его лидеры с постимперским мышлением, которое заставляет их чувствовать, что они могут действовать как своего рода глобальный полицейский.

Великобритания определила Россию как самую большую угрозу своей безопасности, хотя считает Китай своей самой долгосрочной проблемой в военном, экономическом и технологическом плане.

Официальные лица Великобритании и США в последние месяцы выразили обеспокоенность по поводу расширения стратегического сотрудничества между Россией, самой большой страной в мире по территории, и Китаем, самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.

Отвечая на вопрос о проблемах, Рааб сказал: “Для нас наиболее важно то, что мы расширяем международное собрание стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, которые выступают за открытую торговлю”.

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Рааб добавил, что многие из этих союзников хотели “узнать, как началась эта пандемия”. Вспышка нового коронавируса, начавшаяся в Китае в 2019 году, унес жизни 3,2 лн человек и стоила миру триллионов долларов потерянной продукции.

Рааб сказал, что некоторые барьеры между “Большой семеркой” и другими странами-единомышленниками необходимо разрушить, чтобы появилась более широкая сеть союзников, отстаивающих открытые рынки и демократию.

Рааб считает, что действия России являются угрозой, и кибератаки со стороны России, Китая и Ирана — это то, ради чего союзники по всему миру могут объединиться, чтобы противостоять.

Добавим

G7 из США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады имеет совокупный валовой внутренний продукт около 40 триллионов долларов — чуть меньше половины мировой экономики.

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