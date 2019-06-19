Великобритания призвала Россию сотрудничать со стороной обвинения по делу MH17

“Российская Федерация должна теперь полностью сотрудничать с обвинением и оказывать любую помощь, которую оно запрашивает”, — заявил в среду министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Он добавил, что “обвинения, выдвинутые против этих людей сегодня, показывают, что международное сообщество выступает против безнаказанности тех, кто несет ответственность за подлое убийство 298 невинных людей”.

Напомним, сегодня совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе и заявила о международных ордерах на их арест.

Также следователи сообщили, что судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года в Гаагском суде в особо охраняемом комплексе в Схипхоле.