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Великобритания призвала Россию сотрудничать со стороной обвинения по делу MH17

Киев • УНН

 • 9149 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Великобритания заявила, что Россия должна полностью сотрудничать со стороной обвинения относительно трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над восточной Украиной в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек, включая 10 британских подданных. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.

Великобритания призвала Россию сотрудничать со стороной обвинения по делу MH17

“Российская Федерация должна теперь полностью сотрудничать с обвинением и оказывать любую помощь, которую оно запрашивает”, — заявил в среду министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Он добавил, что “обвинения, выдвинутые против этих людей сегодня, показывают, что международное сообщество выступает против безнаказанности тех, кто несет ответственность за подлое убийство 298 невинных людей”.

Напомним, сегодня совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе и заявила о международных ордерах на их арест. 

Также следователи сообщили, что судебное разбирательство по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 9 марта 2020 года в Гаагском суде в особо охраняемом комплексе в Схипхоле. 

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