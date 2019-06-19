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Велика Британія закликала Росію співпрацювати зі стороною обвинувачення у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Велика Британія заявила, що Росія повинна повністю співпрацювати зі стороною обвинувачення щодо трьох росіян і одного українця, підозрюваних в причетності до катастрофи літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над східною Україною в липні 2014 року, в результаті якої загинули 298 осіб, включаючи 10 британських підданих. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Велика Британія закликала Росію співпрацювати зі стороною обвинувачення у справі MH17

"Російська Федерація повинна тепер повністю співпрацювати з обвинуваченням і надавати будь-яку допомогу, яку воно запитує", - заявив в середу міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант.

Він додав, що "звинувачення, висунуті проти цих людей сьогодні, показують, що міжнародне співтовариство виступає проти безкарності тих, хто несе відповідальність за підле вбивство 298 невинних людей".

Нагадаємо, сьогодні спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи і заявила про міжнародні ордерах на їх арешт.

Також слідчі повідомили, що судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 9 березня 2020 року в Гаазькому суді в особливо охоронюваному комплексі в Схіпхол.

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