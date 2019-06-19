Велика Британія закликала Росію співпрацювати зі стороною обвинувачення у справі MH17

КИЇВ. 19 червня. УНН. Велика Британія заявила, що Росія повинна повністю співпрацювати зі стороною обвинувачення щодо трьох росіян і одного українця, підозрюваних в причетності до катастрофи літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над східною Україною в липні 2014 року, в результаті якої загинули 298 осіб, включаючи 10 британських підданих. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.