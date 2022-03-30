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Великобритания запретила обслуживание кораблей и самолетов российских олигархов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Великобритания ужесточила санкции в отношении российских олигархов и запретила техническое обслуживание самолетов и кораблей, которые принадлежат гражданам российской федерации из санкционного списка или их предприятиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Великобритания запретила обслуживание кораблей и самолетов российских олигархов

Цитата

"Великобритания теперь может запретить олигархам, которые находятся под санкциями, получать выгоду с ведущей мировой авиационной и морской промышленности и инженеров Великобритании", - говорится в сообщении.

Детали 

Как отмечается, принятый закон уже применили в отношении бизнесменов Евгения Швидлера и Олега Тинькова.

"Нет сомнения, что путин и его элита были удивлены силой наших санкций. Мы будем продолжать усиливать давление до тех пор, пока в Украине находятся российские войска, нацеленные не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни", - прокомментировала новый закон министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс сказал, что законодательство Великобритании позволяет расширить способы лишения российских олигархов "доступа к их роскошным игрушкам".

"Наши экономические и транспортные санкции работают на то, чтобы задушить тех, кто наиболее замешан в путинском режиме, гарантируя, что никто на территории Великобритании не сможет поддержать бесчеловечное нападение путина на Украину", - заявил Шаппс.

Напомним 

Великобритания задержала в своих водах первую суперяхту российского бизнесмена.

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