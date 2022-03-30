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Велика Британія заборонила обслуговування кораблів та літаків російських олігархів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Велика Британія посилила санкції щодо російських олігархів та заборонила технічне обслуговування літаків і кораблів, які належать громадянам російської федерації з санкційного списку або їх підприємствам. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Велика Британія заборонила обслуговування кораблів та літаків російських олігархів

Цитата

"Велика Британія тепер може заборонити олігархам, які перебувають під санкціями, отримувати вигоду з провідної світової авіаційної та морської промисловості та інженерів Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Як зазначається, прийнятий закон вже застосували щодо бізнесменів Євгена Швідлера та Олега Тинькова.

"Немає сумніву, що путін і його еліта були здивовані силою наших санкцій. Ми будемо продовжувати посилювати тиск до тих пір, поки в Україні знаходяться російські війська, націлені не тільки на бізнес олігархів, але і на їх активи та міжнародний спосіб життя", - прокоментувала новий закон міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Державний секретар з транспорту Грант Шаппс сказав, що законодавство Великої Британії дозволяє розширити способи позбавлення російських олігархів "доступу до їх розкішних іграшок".

"Наші економічні та транспортні санкції працюють на те, щоб задушити тих, хто найбільш замішаний в путінському режимі, гарантуючи, що ніхто на території Великої Британії не зможе підтримати нелюдський напад путіна на Україну", - заявив Шаппс.

Нагадаємо 

Велика Британія затримала у своїх водах першу суперяхту російського бізнесмена.

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