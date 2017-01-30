Великобритания впервые отправит эсминец в Черное море для поддержки Украины

Эсминец HMS Diamond, оснащенный новейшими зенитными ракетами, отправится к берегам Украины. На нем будут находиться до 60 морских пехотинцев, пишет издание. Корабль будет стоять во главе тактической группы НАТО и будет помогать защищать 650 британских военнослужащих, участвующих в "секретных учениях" в Украине.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что таким образом Великобритания "посылает четкий сигнал", что она готова отстаивать демократию по всему миру "и" поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины ".

Напомним, премьер Великобритании Мэй пообещала поддерживать Украину.