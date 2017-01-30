Велика Британія вперше відправить есмінець в Чорне море для підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Велика Британія направить есмінець до берегів Чорного моря для військової підтримки України. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Есмінець HMS Diamond, оснащений новітніми зенітними ракетами, вирушить до берегів України. На ньому будуть знаходитися до 60 морських піхотинців, пише видання. Корабель буде стояти на чолі тактичної групи НАТО і буде допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь в “секретних навчаннях” в Україні.
Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон повідомив, що таким чином Великобританія “посилає чіткий сигнал”, що вона готова відстоювати демократію по всьому світу" і “підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України”.
Нагадаємо, прем’єр Великобританії Мей пообіцяла підтримувати Україну.