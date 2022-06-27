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Актуальное
Великобритания выделит Украине до 10 млн фунтов на ремонт железной дороги для экспорта зерна

Великобритания выделит Украине до 10 млн фунтов на ремонт железной дороги для экспорта зерна

Киев • УНН

 • 103077 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Великобритания выделит Украине до 10 млн фунтов стерлингов на ремонт железной дороги, чтобы разблокировать экспорт зерна. Об этом информирует УНН, ссылаясь на пресс-службу правительства Соединенного Королевства.

Детали

Во время саммита стран G7 ("Большая семерка") премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров принять срочные меры для вывоза основных продуктов питания из Украины. Отмечают, что из-за нападения рф на Украину, в частности российской блокады крупных украинских портов, нападения на фермы и склады, украинские продукты не попали на мировой рынок.

Поэтому правительство Великобритании решило выделить Укрзализныци до 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы противодействовать нарушению экспорта железнодорожными путями.

"Великобритания находится в тесной дискуссии с правительством Украины о том, как максимизировать пропускную способность железной дороги и обеспечить движение поездов и зерна", — говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания выделит 1,5 миллиона фунтов стерлингов на разработку процесса тестирования, чтобы определить, было ли зерно, продаваемое россией на мировом рынке, незаконно вывезено из Украины. Джонсон также попросит другие страны G7 присоединиться к этим усилиям.

Напомним

Джонсон заявил, что Великобритания готова гарантировать Украине еще 525 миллионов долларов.

Украинские Национальные Новости

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