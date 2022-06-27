Велика Британія виділить Україні до 10 млн фунтів на ремонт залізниці для експорту зерна

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Під час саміту країн G7 ("Велика сімка") прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світових лідерів вжити термінових заходів для вивезення основних продуктів харчування з України. Зазначають, що через напад рф на Україну, зокрема російську блокаду великих українських портів, напади на ферми та склади, українські продукти не потрапили на світовий ринок.

Тому уряд Великої Британії вирішив виділити Укрзалізниці до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб протидіяти порушенням експорту залізничними шляхами.

"Велика Британія перебуває в тісній дискусії з урядом України щодо того, як максимізувати пропускну здатність залізниці та забезпечити рух потягів із зерном", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Велика Британія виділить 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на розробку процесу тестування, щоб визначити, чи було зерно, яке продається росією на світовому ринку, незаконно вивезене з України. Джонсон також попросить інші країни G7 приєднатися до цих зусиль.

Нагадаємо

Джонсон заявив, що Велика Британія готова гарантувати Україні ще 525 мільйонів доларів.