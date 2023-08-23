Великобритания выделит Украине 245 миллионов долларов на закупку ядерного топлива

Цитата

«Эта гарантия, которую мы предоставим, заключается в том, чтобы помочь Украине гарантировать, что ... ее ядерное топливо в будущем не будет поступать через россию», — сказал Шаппс Reuters. «Эти деньги будут гарантировать, что они будут поступать из гораздо более надежных источников».

Он сказал, что одним из этих источников будет Urenco - британский консорциум ядерного топлива.

Дополнение

Издание напоминает, что энергетическая система Украины была серьезно повреждена массированной кампанией российских авиаударов прошлой зимой, что сделало ее более зависимой от устаревших атомных электростанций, которые обеспечивали примерно половину электроэнергии в стране до войны.

В настоящее время Украина контролирует три из четырех действующих АЭС.

Напомним

В Великобритании оптимистично настроены относительно формирования Украиной достаточных запасов топлива для прохождения грядущего отопительного сезона, однако, отмечают, что атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой.









