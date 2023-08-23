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Велика Британія виділить Україні 245 мільйонів доларів на закупівлю ядерного палива

Велика Британія виділить Україні 245 мільйонів доларів на закупівлю ядерного палива

Київ • УНН

 • 609664 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Велика Британія гарантує експортну фінансову угоду України на 245 мільйонів доларів для закупівлі ядерного палива у виробників, у тому числі британських компаній. Про це заявив британський міністр енергетики Грант Шаппс під час візиту до Києва, пише Reuters, передає УНН.

Цитата 

«Ця гарантія, яку ми надамо, полягає в тому, щоб допомогти Україні гарантувати, що... її ядерне паливо в майбутньому не буде надходити через росію», — сказав Шаппс Reuters. «Ці гроші гарантуватимуть, що вони надходитимуть із набагато надійніших джерел».

Він сказав, що одним із цих джерел буде Urenco - британський консорціум ядерного палива.

Доповнення

Видання нагадує, що енергетична система України була серйозно пошкоджена масованою кампанією російських авіаударів минулої зими, що зробило її більш залежною від застарілих атомних електростанцій, які забезпечували приблизно половину електроенергії в країні до війни.

Наразі Україна контролює три з чотирьох діючих АЕС.

Нагадаємо

У Великій Британії оптимістично налаштовані щодо формування Україною достатніх запасів палива для проходження прийдешнього опалювального сезону, однак, зауважують, що атаки росії на енергетичну інфраструктуру України, імовірно, продовжаться цієї зими.





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