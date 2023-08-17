Британська розвідка оцінила, яким буде опалювальний сезон для України

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"Попри постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатні запаси палива протягом зимового періоду, що наближається", - ідеться у звіті.

Як вказано, "Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечуючи безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплових електростанцій у зимовий період, а значні запаси газу забезпечують додатковий резерв".

"Попри те, що атаки росії на енергетичну інфраструктуру України, імовірно, продовжаться цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергомережі навіть в умовах воєнного часу", - зазначається у звіті.