Великобритания выделит еще 3 млн фунтов для восстановления инфраструктуры Украины

Цитата

"Во время визита он (Клеверли – ред.) объявил о выделении еще 3 млн фунтов стерлингов Партнерскому фонду для устойчивой Украины на восстановление жизненно важной местной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, Клеверли посетил Украину, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку страны со стороны Великобритании после разрушительных атак россии на критически важные объекты инфраструктуры.

Также глава МИД объявит, что Великобритания усилит свою поддержку в разминировании, увеличив ее в этом году с 2 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним

Великобритания выделила 5 млн фунтов стерлингов для поддержки украинского энергетического сектора.