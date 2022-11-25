Велика Британія виділить ще 3 млн фунтів для відновлення інфраструктури України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повідомив про виділення ще 3 мільйонів фунтів для відновлення життєво важливої інфраструктури України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт британського уряду.
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"Під час візиту він (Клеверлі – ред.) оголосив про виділення ще 3 млн фунтів стерлінгів Партнерському фонду для стійкої України на відновлення життєво важливої місцевої інфраструктури", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, Клеверлі відвідав Україну, щоб наголосити на непохитній підтримці країни з боку Великої Британії після руйнівних атак росії на критично важливі об'єкти інфраструктури.
Також глава МЗС оголосить, що Велика Британія посилить свою підтримку в розмінуванні, збільшивши її цього року з 2 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо
Велика Британія виділила 5 млн фунтів стерлінгів для підтримки українського енергетичного сектору.