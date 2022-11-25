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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Велика Британія виділить ще 3 млн фунтів для відновлення ​​інфраструктури України

Велика Британія виділить ще 3 млн фунтів для відновлення ​​інфраструктури України

Київ • УНН

 • 2212307 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повідомив про виділення ще 3 мільйонів фунтів для відновлення життєво важливої ​​інфраструктури України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт британського уряду.

Цитата

"Під час візиту він (Клеверлі – ред.) оголосив про виділення ще 3 млн фунтів стерлінгів Партнерському фонду для стійкої України на відновлення життєво важливої ​​місцевої інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, Клеверлі відвідав Україну, щоб наголосити на непохитній підтримці країни з боку Великої Британії після руйнівних атак росії на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Також глава МЗС оголосить, що Велика Британія посилить свою підтримку в розмінуванні, збільшивши її цього року з 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо

Велика Британія виділила 5 млн фунтів стерлінгів для підтримки українського енергетичного сектору. 

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