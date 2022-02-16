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Великобритания будет вакцинировать от COVID-19 всех детей в возрасте от 5 до 11 лет

Великобритания будет вакцинировать от COVID-19 всех детей в возрасте от 5 до 11 лет

Киев • УНН

 • 20490 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Британские чиновники в среду сообщили, что всем детям в возрасте 5-11 лет должны быть предложены прививки от COVID-19. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Объявляя об этом шаге, министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что принял совет экспертов, которые утверждали, что вакцинация маленьких детей поможет защитить от будущих волн коронавируса.

Великобритания вводит прививки от COVID-19 "уязвимым" группам детям, но медленнее, чем США, Канада, Ирландия и Израиль, которые вакцинировали всех детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что прививки помогут повысить защиту от тяжелых заболеваний у детей в случае будущих волн COVID-19.

Соединенное Королевство придерживается указаний JCVI по внедрению вакцин против COVID-19. Шотландия и Уэльс уже заявили, что примут рекомендации JCVI в пользу вакцинации детей в возрасте 5-11 лет.

Добавим

Великобритания сообщила о 160 000 смертей от COVID-19.

Британское правительство предоставит дополнительные детали "плана жизни с COVID" в понедельник.

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