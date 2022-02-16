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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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The New York Times

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Велика Британія вакцинуватиме від COVID-19 усіх дітей віком від 5 до 11 років

Велика Британія вакцинуватиме від COVID-19 усіх дітей віком від 5 до 11 років

Київ • УНН

 • 20490 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Британські чиновники в середу повідомили, що всім дітям віком 5-11 років мають бути запропоновані щеплення від COVID-19. Сполучене Королівство планує широко впровадити вакцинацію дітей. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Оголошуючи про цей крок, міністр охорони здоров'я Саджід Джавід сказав, що прийняв пораду експертів, які стверджували, що вакцинація маленьких дітей допоможе захистити від майбутніх хвиль коронавірусу.

Велика Британія вводить щеплення від COVID-19 "вразливим" групам дітям, але повільніше, ніж США, Канада, Ірландія та Ізраїль, які вакцинували всіх дітей віком від 5 до 11 років.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) заявив, що щеплення допоможуть підвищити захист від тяжких захворювань у дітей у разі майбутніх хвиль COVID-19.

Сполучене Королівство дотримується вказівок JCVI щодо впровадження вакцин проти COVID-19. Шотландія та Уельс вже заявили, що приймуть рекомендації JCVI на користь вакцинації дітей віком 5-11 років.

Додамо

Велика Британія повідомила про 160 000 смертей від COVID-19.

Британський уряд надасть додаткові деталі "плану життя з COVID" у понеділок.

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