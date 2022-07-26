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Великобритания расширила санкции против рф: в списке племянники российского миллиардера Усманова

Киев • УНН

 • 149711 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Великобритания расширила санкции против россии, внеся в санкционный список 42 дополнительных позиции, сообщает УНН со ссылкой на информацию британского МИД.

Цитата

"Добавлено 42 новых позиции в рамках режима санкций в отношении россии и 5 в рамках режима санкций в отношении Сирии", - говорится в сообщении об обновлении санкционного списка от 26 июля.

Детали

В частности, указано, что среди подсанкционных лиц оказались более 20 губернаторов и руководителей российских регионов. А также – племянник российского миллиардера Алишера Усманова Санжар Исмаилов.

Среди подсанкционных лиц оказались и командующий Набуль Аль-Абдулла, курировавший вербовку сирийцев для участия в войне на стороне россии в Украине, Фаваз Михаил Гергес, по своей должности отвечающий за вербовку боевиков и наемников в Сирии для участия в войне вместе с российскими войсками в Украине и других ответственных за такие же действия.

Также под британские санкции, правда, от 25 июля, попал министр юстиции рф Константин Чуйченко.

Кроме того, племянник российского миллиардера Алишера Усманова Сарвар Исмаилов также оказался в списке - от 25 июля.

Дополнение

После вторжения путина в Украину Великобритания ввела санкции против более 1100 человек и более 120 компаний.

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