Велика Британія розширила санкції проти рф: у списку небожі російського мільярдера Усманова

Цитата

"Додано 42 нових позиції в межах режиму санкцій щодо росії та 5 у межах режиму санкцій щодо Сирії", - йдеться у повідомленні про оновлення санкційного списку від 26 липня.

Деталі

Зокрема вказано, що серед підсанкційних осіб опинилися понад 20 губернаторів та очільників російських регіонів. А також - небіж російського мільярдера Алішера Усманова Санжар Ісмаїлов.

Серед підсанкційних осіб опинилися і командувач Набуль Аль-Абдулла, який курирув вербування сирійців для участі у війні на боці росії в Україні, Фаваз Міхаіл Гергес, який за своєю посадою відповідає за вербування бойовиків і найманців у Сирії для участі у війні разом з російськими військами в Україні та інших відповідальних за такі ж дії.

Також під британські санкції, щоправда, від 25 липня, потрапив міністр юстиції рф Костянтин Чуйченко.

Окрім того, небіж російського мільярдера Алішера Усманова Сарвар Ісмаїлов також опинився у списку - від 25 липня.

Доповнення

Після вторгнення путіна в Україну Велика Британія ввела санкції проти понад 1100 осіб і понад 120 компаній.