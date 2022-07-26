Велика Британія розширила санкції проти рф: у списку небожі російського мільярдера Усманова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Велика Британія розширила санкції проти росії, внісши у санкційний списко 42 додаткових позиції, повідомляє УНН з посиланням на інформацію британського МЗС.
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"Додано 42 нових позиції в межах режиму санкцій щодо росії та 5 у межах режиму санкцій щодо Сирії", - йдеться у повідомленні про оновлення санкційного списку від 26 липня.
Деталі
Зокрема вказано, що серед підсанкційних осіб опинилися понад 20 губернаторів та очільників російських регіонів. А також - небіж російського мільярдера Алішера Усманова Санжар Ісмаїлов.
Серед підсанкційних осіб опинилися і командувач Набуль Аль-Абдулла, який курирув вербування сирійців для участі у війні на боці росії в Україні, Фаваз Міхаіл Гергес, який за своєю посадою відповідає за вербування бойовиків і найманців у Сирії для участі у війні разом з російськими військами в Україні та інших відповідальних за такі ж дії.
Також під британські санкції, щоправда, від 25 липня, потрапив міністр юстиції рф Костянтин Чуйченко.
Окрім того, небіж російського мільярдера Алішера Усманова Сарвар Ісмаїлов також опинився у списку - від 25 липня.
Доповнення
Після вторгнення путіна в Україну Велика Британія ввела санкції проти понад 1100 осіб і понад 120 компаній.