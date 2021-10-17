Великобритания рассматривает способы повышения безопасности законодателей после убийства депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что Великобритания рассматривает ряд вариантов повышения безопасности законодателей после того, как депутат парламента был зарезан во время встречи с избирателями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Убийство Дэвида Эмесса, члена Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона, произошло через пять лет после убийства Джо Кокса, депутата от оппозиционной Лейбористской партии, и теперь требует пересмотра безопасности политиков, заявила Пател.
"Спикер уже ввел ряд мер по пятницу... Пока министерство внутренних дел не завершит проверку безопасности парламентариев, я бы рекомендовала временную паузу на личные встречи", - сказала Патель Sky News.
Добавим
В пятницу, 15 октября, мужчина с ножом напал на депутата палаты общин британского парламента Дэвида Эмесса. Депутат проводил встречу с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему Эмессу оказали помощь на месте происшествия, но он умер. Британская полиция считает убийство терактом и не исключает связи с исламским экстремизмом.
Полиция арестовала на месте происшествия 25-летнего британца сомалийского происхождения.
По данным Sky News, Али Харби Али ранее не попадал в поле зрения британских служб безопасности.