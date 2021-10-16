Поліція розкрила ім'я підозрюваного у вбивстві британського депутата

Деталі

За його даними, 25-річний чоловік має сомалійське походження. Розслідуванням нападу на Емесса керує контртерористичний підрозділ Скотленд-Ярду.

Вбивство парламентарія

Емесс помер від ножових поранень. Нападник був затриманий на місці. Раніше його особистість і можливі мотиви злочину не розкривалися. У поліції вважають, що у вбивці не було спільників. Напад було скоєно в ході однієї з регулярних зустрічей 69-річного депутата з виборцями в його окрузі, яка на цьому тижні проходила в методистської церкви міста Лі-он-Сі (графство Ессекс, Східна Англія). Поліція Британії вважає терактом вбивство депутата парламенту.

Інцидент з Емессом став першим вбивством британського парламентарія з 2016 року, коли депутат від опозиційної Лейбористської партії Джо Кокс, яка ратувала за збереження членства Сполученого Королівства в Євросоюзі, була убита прихильником ультраправих поглядів Томасом Мейра.