Поліція розкрила ім'я підозрюваного у вбивстві британського депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ім'я підозрюваного у вбивстві депутата правлячої Консервативної партії Великобританії Девіда Емасса - Алі Харбі Алі, він раніше не був відомий службам безпеки. Про це повідомив в суботу телеканал Sky News, передає УНН.
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За його даними, 25-річний чоловік має сомалійське походження. Розслідуванням нападу на Емесса керує контртерористичний підрозділ Скотленд-Ярду.
Вбивство парламентарія
Емесс помер від ножових поранень. Нападник був затриманий на місці. Раніше його особистість і можливі мотиви злочину не розкривалися. У поліції вважають, що у вбивці не було спільників. Напад було скоєно в ході однієї з регулярних зустрічей 69-річного депутата з виборцями в його окрузі, яка на цьому тижні проходила в методистської церкви міста Лі-он-Сі (графство Ессекс, Східна Англія). Поліція Британії вважає терактом вбивство депутата парламенту.
Інцидент з Емессом став першим вбивством британського парламентарія з 2016 року, коли депутат від опозиційної Лейбористської партії Джо Кокс, яка ратувала за збереження членства Сполученого Королівства в Євросоюзі, була убита прихильником ультраправих поглядів Томасом Мейра.