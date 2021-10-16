Полиция раскрыла имя подозреваемого в убийстве британского депутата

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110113 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120943 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106970 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106062 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134403 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120867 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159995 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143148 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179553 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172950 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Актуальное
Полиция раскрыла имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Полиция раскрыла имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Киев  •  УНН

 • 14948 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Имя подозреваемого в убийстве депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Емасса - Али Харби Али, он ранее не был известен службам безопасности. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News, передает УНН.

Детали

По его данным, 25-летний мужчина имеет сомалийское происхождение. Расследованием нападения на Емесса руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Убийство парламентария

Емесс умер от ножевых ранений. Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников. Нападение было совершено в ходе одной из регулярных встреч 69-летнего депутата с избирателями в его округе, которая на этой неделе проходила в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия). Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента.

Инцидент с Емессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, которая ратовала за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником правых взглядов Томасом Мейра.

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