Полиция раскрыла имя подозреваемого в убийстве британского депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Имя подозреваемого в убийстве депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Емасса - Али Харби Али, он ранее не был известен службам безопасности. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News, передает УНН.
Детали
По его данным, 25-летний мужчина имеет сомалийское происхождение. Расследованием нападения на Емесса руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
Убийство парламентария
Емесс умер от ножевых ранений. Нападавший был задержан на месте. Ранее его личность и возможные мотивы преступления не раскрывались. В полиции считают, что у убийцы не было сообщников. Нападение было совершено в ходе одной из регулярных встреч 69-летнего депутата с избирателями в его округе, которая на этой неделе проходила в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия). Полиция Великобритании считает терактом убийство депутата парламента.
Инцидент с Емессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, которая ратовала за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником правых взглядов Томасом Мейра.