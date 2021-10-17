Велика Британія розглядає способи підвищення безпеки законодавців після вбивства депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Пріті Пател заявила, що Велика Британія розглядає ряд варіантів підвищення безпеки законодавців після того, як депутат парламенту був зарізаний під час зустрічі з виборцями. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.
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Вбивство Девіда Емесса, члена Консервативної партії прем'єр-міністра Бориса Джонсона, відбулося через п'ять років після вбивства Джо Кокса, депутата від опозиційної Лейбористської партії, і тепер вимагає перегляду безпеки політиків, заявила Пател.
"Спікер вже ввів ряд заходів після п'ятниці... Поки міністерство внутрішніх справ не завершить перевірку безпеки парламентаріїв, я б рекомендувала тимчасову паузу на особисті зустрічі", - сказала Патель Sky News.
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У п'ятницю, 15 жовтня, чоловік з ножем напав на депутата палати громад британського парламенту Девіда Емесса. Депутат проводив зустріч з виборцями в церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс. 69-річному Емессу надали допомогу на місці події, але він помер. Британська поліція вважає вбивство терактом і не виключає зв'язку з ісламським екстремізмом.
Поліція заарештувала на місці події 25-річного британця сомалійського походження.
За даними Sky News, Алі Харбі Алі раніше не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.