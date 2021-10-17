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Велика Британія розглядає способи підвищення безпеки законодавців після вбивства депутата

Велика Британія розглядає способи підвищення безпеки законодавців після вбивства депутата

Київ • УНН

 • 18695 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Пріті Пател заявила, що Велика Британія розглядає ряд варіантів підвищення безпеки законодавців після того, як депутат парламенту був зарізаний під час зустрічі з виборцями. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Вбивство Девіда Емесса, члена Консервативної партії прем'єр-міністра Бориса Джонсона, відбулося через п'ять років після вбивства Джо Кокса, депутата від опозиційної Лейбористської партії, і тепер вимагає перегляду безпеки політиків, заявила Пател.

"Спікер вже ввів ряд заходів після п'ятниці... Поки міністерство внутрішніх справ не завершить перевірку безпеки парламентаріїв, я б рекомендувала тимчасову паузу на особисті зустрічі", - сказала Патель Sky News.

Додамо

У п'ятницю, 15 жовтня, чоловік з ножем напав на депутата палати громад британського парламенту Девіда Емесса. Депутат проводив зустріч з виборцями в церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс. 69-річному Емессу надали допомогу на місці події, але він помер. Британська поліція вважає вбивство терактом і не виключає зв'язку з ісламським екстремізмом.
Поліція заарештувала на місці події 25-річного британця сомалійського походження.

За даними Sky News, Алі Харбі Алі раніше не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.

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