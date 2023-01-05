Великобритания: российское прекращение огня не приведет к миру

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“36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения к миру. Россия должна окончательно вывести свои войска, отдать контроль над незаконно захваченной украинской территорией и положить конец варварским ударам по мирным жителям”, — написал Клеверли.

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Напомним

В четверг Путин издал указ в котором говорится, что министр обороны должен приказать прекратить огонь в Украине на 36 часов, начиная с полудня 6 января. Согласно заявлению Кремля, пауза позволит православным христианам “посещать рождественские службы”.

В Украине на подобные предложения отреагировали резко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никаких переговоров с рф относительно “перемирия” не планируют.

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