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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Великобритания: российское прекращение огня не приведет к миру

Киев • УНН

 • 818730 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли вслед за Украиной, ЕС и США подверг критике российское заявление о прекращении огня на 36 часов. Свою реакцию он написал в своем Twitter, передает УНН.

Великобритания: российское прекращение огня не приведет к миру

Цитата

“36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения к миру. Россия должна окончательно вывести свои войска, отдать контроль над незаконно захваченной украинской территорией и положить конец варварским ударам по мирным жителям”, — написал Клеверли.

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Напомним

В четверг Путин издал указ в котором говорится, что министр обороны должен приказать прекратить огонь в Украине на 36 часов, начиная с полудня 6 января. Согласно заявлению Кремля, пауза позволит православным христианам “посещать рождественские службы”.

В Украине на подобные предложения отреагировали резко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никаких переговоров с рф относительно “перемирия” не планируют.

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