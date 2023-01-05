Велика Британія: російське припинення вогню не приведе до миру

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“36-годинна пауза в російських атаках нічого не дасть для просування до миру. Росія має остаточно вивести свої війська, віддати контроль над незаконно захопленою українською територією та покласти край варварським ударам по мирних жителях”, — написав Клеверлі.

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У четвер путін видав указ у якому йдеться, що міністр оборони має наказати припинити вогонь в Україні на 36 годин, починаючи з полудня 6 січня. Згідно із заявою Кремля, пауза дозволить православним християнам “відвідувати різдвяні служби”.

В Україні на подібні пропозиції відреагували різко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що жодних переговорів з рф щодо “перемир’я” не планують.

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